YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin ilk basın toplantısını düzenledi.

Gökhan Günaydın, Yeni Parti'nin kuruluş sürecine, kamuoyu araştırmalarına, parti örgütlenmesine ve Türkiye'nin siyasi gündemine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Günaydın, Lozan Antlaşması'nın 103. yıl dönümünde 91 kurucu milletvekiliyle kurulan Yeni Parti'nin kısa sürede kamuoyunda geniş karşılık bulduğunu belirterek “Gündemar Araştırma Şirketi'nin 25-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankete göre vatandaşların yüzde 87'sinin partinin kuruluşundan haberdar. Araştırmada partinin yüzde 30'un üzerinde oy potansiyeline ulaştığı görüldü. Yeni Parti kurulduğu gün birinci parti olma özelliği kazandı" ifadelerini kullandı.

"200'ün üzerinde belediye başkanı istifa etti"

Partinin teşkilatlanma çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Günaydın, 200'ün üzerinde belediye başkanının Yeni Parti'ye katılmak amacıyla mevcut partilerinden istifa ettiğini iddia etti. Üyelik sisteminin kısa süre içinde tamamlanacağını kaydeden Günaydın, il ve ilçe örgütlenmelerinin yaz boyunca devam edeceğini, kurultayın ise ekim ayında yapılmasının planlandığını açıkladı.

Baskın seçim ihtimaline de değinen Günaydın, "Her türlü seçim modeline hazırız. Milletin egemenliğini devralmaya çalışanların planları başarısız olacaktır." dedi.

Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına tepki

Basın toplantısında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına da değinen Günaydın, CHP'li belediyelere yönelik adli işlemlerin siyasi olduğunu ileri sürdü. Son 28 ayda çok sayıda CHP'li belediyeye operasyon düzenlendiğini ve çok sayıda belediye başkanının tutuklandığını söyleyen Günaydın, buna karşın AK Parti yönetimindeki belediyelere yönelik benzer işlemlerin yapılmadığını savundu.

Tutuksuz yargılanan bazı belediye başkanlarının görevlerine iade edilmediğini de dile getiren Günaydın, kayyum uygulamalarını eleştirerek bunun seçmen iradesine zarar verdiğini öne sürdü.