Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin yanıltıcı indirim kampanyalarına karşı korunmasına yönelik yeni düzenlemelerin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, gerçeği yansıtmayan yüksek indirim algısının önüne geçilmesini amaçlayan uygulamalarla reklam ve ticari faaliyetlerde şeffaflığın artırılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ile hizmetlere ilişkin indirim reklamlarında, indirimli fiyatın hemen öncesindeki fiyat esas alınacak. Böylece tüketicilerin gerçek indirim oranını daha net görmesi sağlanacak.

Diğer ürünlerde ise indirim öncesi fiyat olarak kampanya başlangıcından önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Düzenlemeyle, fiyatların önce yükseltilip ardından yüksek indirim yapılmış gibi gösterilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, tüketicilerin yanıltıcı indirim kampanyalarına karşı korunması, reklam ve ticari uygulamalarda şeffaflığın artırılması ve adil rekabet ortamının güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.