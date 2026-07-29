Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan makilik yangını, ekiplerin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 21.15 sıralarında İzmir-Ankara D-300 kara yolu üzerindeki Kovukdere Soğanlı mevkisinde bulunan makilik alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kula Orman İşletme Şefliği ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale için 10 arazöz, 1 paletli dozer ve 3 su tankeri ile çalışma başlatıldı. Ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde alevlerin çevredeki ormanlık alanlara sıçraması önlendi.

Saatler süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 400 dönüm makilik alan ve tarım arazisi zarar gördü. Ayrıca bölgede çok sayıda zeytin ağacının da yangından etkilendiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.