Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Savurkapı Mahallesi Kabala yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve araç plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan kimlikleri henüz açıklanmayan 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil ve kamyondaki 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.