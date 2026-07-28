Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, başkentin göbeğinde genel ahlaka ve kanunlara aykırı faaliyet gösteren bir mekana yönelik düğmeye basıldı. Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren 'Sixtiees Pub' isimli işletme hakkında yürütülen soruşturma derinleştirildi.

CİMER İhbarları ve Sosyal Medya Paylaşımları Ele Verdi

Soruşturmanın; CİMER üzerinden gelen yoğun ihbarlar, tanık beyanları, açık kaynak araştırmaları ve işletmenin sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoların incelenmesi sonucu başlatıldığı öğrenildi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerde mekanda cinsel amaçlı organizasyonlar düzenlendiği, müstehcen ve genel ahlaka aykırı eylemler gerçekleştirildiği net olarak tespit edildi.

Ahlak Polisi Cumartesi Günü Baskın Yaptı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 25 Temmuz Cumartesi günü söz konusu adrese operasyon düzenledi. Mekanda arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken; aralarında işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da bulunduğu 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildiler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) müstehcenlik ve fuhşa aracılık/yer temini suçlarını kapsayan 226/2 ve 227/2 maddelerine muhalefet suçlamasıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.