ABD Başkanı Donald Trump, Washington'dan Michigan'a gidişi sırasında uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’ye F-35 savaş uçağı tedarik edilmesine karşı çıktığını hatırlatması üzerine Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"Türkiye Benim İçin Harika Bir Müttefik Olmuştur"

İsrail'in itirazlarına kulak asmayacağını net bir dille ifade eden ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ilişkilere ve F-35 satışına dair şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostum. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz."

"Muhteşem ve Çok Güçlü Bir Orduları Var"

Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin ve sorunların herkes tarafından bilindiğini belirten Trump, Türkiye ziyaretinin de oldukça verimli geçtiğini hatırlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden övgüyle bahseden Trump:

"Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var, çok büyük ve güçlü bir ordu. Harika teçhizata sahipler." değerlendirmesinde bulundu.