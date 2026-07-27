İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir karar alındı.
Soruşturma çerçevesinde mahkeme tarafından Ahbap Derneği'ne yönetim kayyumu atanırken, derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi de kayyuma devredildi.
Kararla birlikte derneğin yönetimi ve mal varlığı üzerindeki tasarruf yetkisi, atanan yönetim kayyumuna geçti.
Soruşturmaya ilişkin resmi makamlarca yapılacak yeni açıklamaların ve sürecin ayrıntılarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Muhabir: Şevval Ateş Alkan