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Soruşturmaya ilişkin resmi makamlarca yapılacak yeni açıklamaların ve sürecin ayrıntılarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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Kararla birlikte derneğin yönetimi ve mal varlığı üzerindeki tasarruf yetkisi, atanan yönetim kayyumuna geçti.

Soruşturma çerçevesinde mahkeme tarafından Ahbap Derneği'ne yönetim kayyumu atanırken, derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi de kayyuma devredildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir karar alındı.

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