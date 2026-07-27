Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ve beraberindeki heyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nda ağırladı. Görüşmede iki ülke arasındaki eğitim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve uzun süredir müzakere edilen mutabakat metni ele alındı.

Türkiye ile Gürcistan arasında köklü dostluk ilişkileri bulunduğunu belirten Bakan Tekin, eğitim alanındaki iş birliğinin yalnızca eğitimle sınırlı kalmayacağını, ekonomi, savunma, spor ve kültür gibi birçok alandaki ilişkileri de güçlendireceğini söyledi.

Mutabakat metninin kısa sürede tamamlanabilmesi için iki ülkenin bakan yardımcıları başkanlığında ortak bir çalışma grubu kurulmasını öneren Tekin, sonbahar döneminde anlaşmanın imzalanmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Tekin, görüşmede mutabakat metninde FETÖ yapılanmasına ilişkin iş birliği ile Türkiye Maarif Vakfı'nın Gürcistan'daki faaliyetlerine yönelik düzenlemelerin de yer almasını istediklerini belirtti. Ayrıca Türkiye'nin eğitim yatırımları sayesinde PISA ve TIMSS gibi uluslararası değerlendirmelerde önemli ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ise iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerinin daha üst seviyeye taşınması gerektiğini belirterek, mutabakat metninin bu yıl içinde imzalanmasını umut ettiklerini söyledi. Mikanadze, anlaşmanın Tiflis'te imzalanmasını arzu ettiklerini ifade ederek Bakan Tekin'i Gürcistan'a davet etti.