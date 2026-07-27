Doruk Madencilik’te yaşanan hak kayıpları ve aylardır devam eden işçi mağduriyeti nedeniyle Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından eylem başlatıldı. Sendika, şirketin 23 Temmuz tarihinde yapılacağını açıkladığı hak ediş ödemelerinin henüz gerçekleştirilmediğini belirterek, işçilerin haklarının derhal ödenmesini istedi.

Sendikadan yapılan açıklamada, Doruk Madencilik’te çalışan işçilerin aylardır çözüm beklediği ve Bakanlıklar nezdinde verilen sözlere rağmen mağduriyetlerin giderilmediği ifade edildi. Şirket tarafından kamuoyuna ve mağdur işçilere, hak ediş ödemelerinin 23 Temmuz tarihinde yapılacağı yönünde açıklama yapıldığı ancak aradan geçen süreye rağmen bu taahhüdün yerine getirilmediği kaydedildi.

Açıklamada, işçilerin ve ailelerinin ekonomik açıdan zor durumda bırakıldığı belirtilerek, “Aylardır sabırla çözüm bekleyen işçiler, defalarca iyi niyet göstermiş, verilen her söze güvenerek beklemiştir. Ne yazık ki bu süreçte mağduriyetler artmış, birçok emekçi ve ailesi ciddi ekonomik sıkıntılarla baş başa bırakılmıştır” denildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından sendika üyelerinin, tüm mağdur işçilerin haklarını savunmak amacıyla Doruk Madencilik şirketi önünde demokratik ve yasal haklarını kullanarak eylem başlattığı bildirildi. Sendika, taleplerinin açık olduğunu vurgulayarak tüm hak edişlerin gecikmeksizin ödenmesini ve işçilerin mağduriyetlerinin sona erdirilmesini istedi.

Son olarak açıklamada, “İşçilerimizin hakları teslim edilene, verilen sözler yerine getirilene ve somut bir çözüm ortaya konulana kadar eylemimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Haklı mücadelemizden vazgeçmeyecek, şirket önünden ayrılmayacağız” ifadelerine yer verildi.