CHP'de siyaset kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı. Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu YENİ Parti'ye, CHP'de geçmiş dönemlerde milletvekilliği yapmış 264 eski milletvekilinin katıldığı ve söz konusu isimlerin CHP'den istifa ettiği öne sürüldü.

Aralarında uzun yıllar CHP'de görev yapan, eski bakan, TBMM yöneticisi ve parti yöneticilerinin de bulunduğu belirtilen listede şu isimler yer aldı:

Erol Ağagil, Yaşar Ağyüz, Haydar Akar, Vezir Akdemir, Zekeriya Akıncı, Yakup Akkaya, Sabahat Akkiraz, Ayşe Nedret Akova, Ali Akyıldız, Bahattin Alagöz, Önay Alpago, Ahmet Altun, Faik Altun, Züheyir Amber, Kemal Anadol, Ali Arabacı, Oya Araslı, Necla Arat, Metin Arifağaoğlu, Çetin Arık, Arsan Savaş Arpacıoğlu, Ali Arslan, Gani Aşık, İsmet Atalay, Hasan Aydın, Osman Aydın, Ergün Aydoğan, Feridun Ayvazoğlu, Erdoğan Bakkalbaşı, Mustafa Ali Balbay, Bülent Baratalı, Süheyl Batum, Hüseyin Bayındır, Coşkun Bayram, Kani Beko, İbrahim Yavuz Bildik, Hüsnü Bozkurt, Rıdvan Budak, Mehmet Büyükyılmaz, Rasim Çakır, Halil Çalık, Hüseyin Çamak, Barış Can, İsmet Çanakcı, Tolga Çandar, Ethem Cankurtaran, Fuat Çay, Vahit Çekmez, Süleyman Çelebi, Tarık Cengiz, İzzet Çetin, Dursun Çiçek, Ömer Çiftçi, Hüsnü Çöllü, Yüksel Çorbacıoğlu, Mehmet Alev Coşkun, Osman Coşkunoğlu, Halil Çulhaoğlu, Ayşe Eser Danişoğlu, Salih Dayıoğlu, İsmail Değerli, Kemal Değirmendereli, Nurettin Demir, İlhan Demiröz, Hilmi Develi, Turgut Dibek, Celal Dinçer, Orhan Ziya Diren, A. Sedat Doğan, Celal Doğan, Muharrem Doğan, Orhan Düzgün, Mehmet Ali Edipoğlu, Akif Ekici, Kemal Ekinci, Oktay Ekşi, Şükrü Elekdağ, Orhan Eraslan, Nevin Gaye Erbatur, Tuncay Ercenk, Fuat Erçetin, Ali Haydar Erdoğan, Hikmet Erenkaya, Sabri Ergül, Abdurrezzak Erten, Ali Ahmet Ertürk, Refik Eryılmaz, Haluk Eyidoğan, Okan Gaytancıoğlu, Hasan Gemici, Nejat Gencan, Süleyman Girgin, Coşkun Gökalp, Mehmet Gökdağ, Mehmet Göker, Numan Gültekin, Rahmi Güner, Cemalettin Gürbüz, Zeynep Damla Gürel, Uluç Gürkan, Ayşe Gürocak, Güneş Gürseler, Yalçın Gürtan, Hulusi Güvel, Hasan Güyüldar, Mehmet Haberal, Süleyman Hatinoğlu, Güler İleri, Ali Ilıksoy, Mustafa İlimen, Ceyhun İrgil, Mahmut Işık, Ruşen Işın, İbrahim O. Kaboğlu, Mehmet Kahraman, Sena Kaleli, Nail Kamacı, Ekrem Selçuk Kangal, İrfan Kaplan, Mehmet Hilal Kaplan, Emin Karaa, Selahattin Karaahmetoğlu, Erdal Karademir, Ender Karagül, Tuncay Karaytuğ, Atilla Kart, Mehmet Kartal, Yılmaz Kaya, Yakup Kepenek, Mehmet Kerimoğlu, Mehmet Siyam Kesimoğlu, Ahmet Güryüz Ketenci, Ali Keven, İsmet Önder Kırlı, Emin Koç, Haluk Koç, Tevfik Koçak, Muhsin Koçyiğit, Devrim Kök, Ural Köklü, Ali İhsan Köktürk, Emre Köprülü, Esfender Korkmaz, Osman Taney Korutürk, Erol Köse, Şevket Köse, Tufan Köse, Erdal Koyuncu, Sedef Küçük, Mehmet Küçükaşık, Mustafa Kul, Sami Kumbasar, Bekir Kumbul, Kazım Kurt, Rüştü Kurt, Muzaffer Kurtulmuşoğlu, Faruk Loğoğlu, Hasan Macit, Bayram Meral, Cengiz Gökçel, Türkan Miçooğulları, Ziya Gökalp Mülayim, Güldal Mumcu, Mehmet Neşşar, Orhan Ocak, Selahattin Öcal, Kadir Gökmen Öğüt, Yalçın Oğuz, Ali Oksal, Şinası Öktem, Güldal Okuducu, Melda Onur, Onur Öymen, Sakine Öz, İsmail Özay, Ahmet Sırrı Özbek, Hüseyin Özcan, Osman Özcan, Suat Özcan, Malik Ecder Özdemir, Kazım Özev, Ramazan Kerim Özkan, Yüksel Özkan, Mustafa Öztin, Harun Öztürk, Cengiz Özyalçın, Mustafa Özyürek, Mustafa Özyurt, Bilgin Paçarız, Mehmet Parlakyiğit, Sedat Pekel, Doğan Şafak, Arif Sağ, Kemal Sağ, Fikri Sağlar, Ali Haydar Şahin, Nadir Saraç, Faruk Sarıaslan, Ali Sarıbaş, Sıdıka Sarıbekir, Şenal Sarıhan, Timurçin Savaş, Mustafa Sayar, Mehmet Nuri Saygun, Cevdet Selvi, Bedri Serter, Nur Serter, Şadan Şimşek, Yahya Şimşek, Kamil Okyay Sındır, Mehmet Sefa Sirmen, Behiç Sonbay, Murat Sönmez, Ertöz Vahit Suiçmez, Tayfun Süner, Abuzer Tanrıverdi, İbrahim Taşdemir, Turan Tayan, Ali Tekin, Hayati Tekin, Mustafa Timisi, Erol Tınaztepe, İsmet Tokdemir, Mehmet Tomanbay, Ramis Topal, Celal Topkan, Binnaz Toprak, Muharrem Toprak, Altan Tuna, Erol Tuncer, Neccar Türkcan, Elif Doğan Türkmen, Rıza Türmen, Enis Tütüncü, Şahin Ulusoy, Baha Ünlü, Halil Ünlütepe, Engin Ünsal, Hüseyin Ünsal, Fahrettin Üstün, Kazım Üstüner, Necati Uzdil, Sedat Uzunbay, Ali Cumhur Yaka, Sabri Yavuz, Abdülaziz Yazar, M. Ziya Yergök, Erdoğan Yetenç, İdris Yıldız, Mahmut Yıldız, Sacid Yıldız, Dilek Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Rıza Yılmaz, Ahmet Yılmazkaya, Bayram Yılmazkaya, Vedat Yücesan, Alaattin Yüksel, Hilmi Yükselen, Bekir Yurdagül, Rafet Zeybek, Tufan Hirfanoğlu, Veli Zeren ve Necati Tığlı.