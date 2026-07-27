YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, benzin ve motorine gelen zamların yalnızca araç sahiplerini değil, toplumun geniş kesimlerini doğrudan etkilediğini belirterek, hayat pahalılığına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanal, “Akaryakıta gelen her zam, milletin sofrasından bir lokma daha eksiltiyor” ifadelerini kullandı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların üretici, çiftçi, esnaf, sanayici ve nakliyeciyi de etkilediğini belirten Tanal, maliyet artışlarının sonunda market raflarındaki fiyatlara yansıdığını söyledi. Türkiye’de yaşanan hayat pahalılığının kaçınılmaz bir durum olmadığını savunan Tanal, mevcut tablonun yanlış ekonomi politikaları ve plansız yönetim anlayışının sonucu olduğunu öne sürdü.

Tanal, açıklamasında emekli, işçi, çiftçi ve esnafın ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek, vatandaşın her gün yeni zamlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

YENİ Parti olarak farklı bir ekonomi politikası uygulayacaklarını belirten Tanal, üretimi destekleyen, vergide adaleti esas alan ve israfı önleyen bir yönetim anlayışını savunduklarını söyledi. Tanal, çiftçi, işçi, emekli, memur ve esnafın korunacağı politikalarla hayat pahalılığının yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Tanal, “Güçlü devlet; vatandaşını zamlarla yoksullaştıran değil, refahını artıran devlettir” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin ekonomik sorunlarının çözülebileceğini savundu.