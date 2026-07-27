Uluslararası Kadın Barış Grubu (IWPG) tarafından 20-21 Temmuz tarihlerinde çevrim içi düzenlenen Küresel Kadın Barış Forumu, dünyanın dört bir yanından kadın liderleri aynı çatı altında buluşturdu. Asya-Pasifik, Afrika, Avrupa, Amerika ile Güney Asya ve Orta Doğu bölgelerinden 1.067 kadın liderin katıldığı forumda, savaşların yıkıcı etkileri, kadınların barış süreçlerindeki rolü ve sürdürülebilir barışın inşası için atılması gereken somut adımlar masaya yatırıldı.

Bu yıl Eylül ayında Kore Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek 2026 Uluslararası Kadınlar Barış Konferansı öncesinde hazırlık niteliği taşıyan forumda ortaya çıkan öneriler, "Küresel Kadınlar Barış Tavsiyeleri 2026" başlığı altında bir araya getirilerek uluslararası kamuoyuna sunulacak.

Forumun açılış konuşmasını yapan IWPG Başkanı Jeon Na-young, kalıcı barışın ancak yerel kadınların bilgi, deneyim ve yaşam tecrübelerinin dikkate alınmasıyla mümkün olacağını belirterek şu mesajı verdi: "Her toplulukta yaşayan kadınlar, karşılaştıkları sorunları herkesten daha iyi bilir. Barışa giden çözümler yalnızca dışarıdan değil, kadınların kendi sesinden, deneyiminden ve bilgeliğinden doğmalıdır."

"SAVAŞI NORMALLEŞTİRMEYİN" MESAJI

Forumun Avrupa oturumunda konuşan Barış ve Özgürlük İçin Uluslararası Kadın Ligi (WILPF) İspanya Şubesi Onursal Başkanı Carmen Magallón, hızla büyüyen küresel silahlanma yarışının savaşı sıradanlaştırdığına dikkat çekerek güçlü bir çağrıda bulundu. "Savaş doğal bir olay değildir; insanların verdiği bir karardır. Bu nedenle savaşı asla normalleştiremeyiz." diyen Magallón, kadınların barış için ortak ses oluşturmasının her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'Yİ SANEM ARIKAN TEMSİL ETTİ

Forumun en dikkat çeken konuşmalarından biri ise Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan tarafından gerçekleştirildi. "Kültür ve Sanat Yoluyla Kadın Liderliğinde Bir Barış Kültürü Geliştirme Yöntemleri" başlıklı sunumunda Arıkan, savaşların sona ermesinin tek başına barışı getirmeyeceğini, gerçek barışın insanların kalplerinde başladığını vurguladı.

Konuşmasına IWPG'nin kadınların öncülüğünde dünyanın farklı coğrafyalarında barış kültürünü yaymak için yürüttüğü çalışmaları selamlayarak başlayan Arıkan, kültür ve sanatın toplumları birbirine yaklaştıran en güçlü evrensel dil olduğunu söyledi. "Sanat insanların zihnine bilgiyle, kalbine ise duyguyla ulaşır. Dilin, dinin ve coğrafyanın ötesinde ortak bir iletişim kurar. Bu nedenle barış mesajlarının en güçlü taşıyıcısı kültür ve sanattır."

BARIŞ TEMALI ULUSLARARASI FESTİVAL MİLYONLARA ULAŞTI

Arıkan, geçtiğimiz yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali'nin ana temasını "Barış" olarak belirlediklerini anlattı.

Festival kapsamında;

Dostluk,

Hoşgörü,

Birlikte yaşama kültürü,

Barış mesajları,

oyunların merkezine yerleştirildi.

22 gün süren festivalde 45 sanatçı, 4 ülkede binlerce çocuk ve yetişkinle buluştu.

Resmî basın raporlarına göre yalnızca Türkiye'de yaklaşık 9 milyon kişiye ulaşıldığını belirten Arıkan,

"Sanat aracılığıyla milyonlarca insana barış kültürünü ulaştırmanın mümkün olduğunu gördük."

ifadelerini kullandı.

EBRU SANATIYLA BARIŞ MESAJI

Arıkan, Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen ebru sanatı projelerinde kadınlar ve çocuklarla birlikte hazırlanan eserlerin IWPG logolu özel kâğıtlara işlendiğini anlatarak şunları söyledi:

"Katılımcılar yalnızca güzel bir sanat eseri üretmedi; aynı zamanda barışın bireysel sorumlulukla başladığını yaşayarak öğrendi."

SAVAŞIN ACISINI SİNEMA ANLATTI

Konuşmasında Azerbaycanlı yönetmen Saida Haqverdiyeva'nın yönettiği "Köhne Çamadanlar (Eski Bavullar)" filminin Ankara ve Adana'da gerçekleştirilen özel gösterimlerine de değinen Arıkan, filmin Karabağ Savaşı'nda eşini ve çocuklarını kaybeden sekiz kadının gerçek yaşam hikâyesini anlattığını söyledi.

Film gösterimlerinin yalnızca salonları dolduran izleyicilerle sınırlı kalmadığını belirten Arıkan, yaklaşık iki bine yakın gazete haberi ve televizyon programı sayesinde milyonlarca kişiye ulaşıldığını ifade etti.

"BUĞDAY TANESİ" İLE BARIŞ MESAJI DÜNYAYA TAŞINDI

Arıkan, Milletvekili Serkan Bayram'ın yaşam hikâyesini anlatan "Buğday Tanesi" filminin uluslararası tanıtımlarında da aktif rol aldıklarını belirtti.

Meksika, Venezuela, Panama ve Tayvan'da gerçekleştirilen gösterimlerde yalnızca bir filmin tanıtılmadığını söyleyen Arıkan, "Barışı, dayanışmayı, engelleri birlikte aşmayı ve insanlığın ortak değerlerini konuştuk." dedi.

"GERÇEK BARIŞ KALPLERDE BAŞLAR"

Konuşmasının sonunda salondan büyük alkış alan Arıkan, kültür ve sanatın toplumsal dönüşümde oynadığı rolü şu sözlerle özetledi: "Bir mesaj sanatla buluştuğunda daha güçlü yankı buluyor; bir fikir kültürle birleştiğinde daha kalıcı oluyor. Barış insanların kalbine en kolay sanatın diliyle ulaşıyor." Ve şu tarihi mesajı verdi: "Silahların sustuğu yerde barış başlamaz; insanların kalplerindeki önyargılar sustuğunda gerçek barış filizlenir."

Kadınların kültürü yaşatan, sanatı geleceğe taşıyan ve toplumsal dönüşümün en güçlü aktörleri olduğunu belirten Arıkan sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Kadın; insanı yetiştiren, kültürü yaşatan ve geleceği şekillendiren en güçlü değerdir. Sanat ise dillerin sustuğu yerde konuşan evrensel bir barış dilidir. Kadın ve sanat bir araya geldiğinde yalnızca eserler değil, daha huzurlu bir gelecek de inşa edilir."

AFRİKA'DAN GÜÇLÜ MESAJLAR

Forumda Kamerun, Kenya ve Madagaskar'dan katılan kadın liderler de çatışmaların özellikle kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Kamerunlu konuşmacılar kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının sürdürülebilir barışın vazgeçilmez şartı olduğunu vurgularken, Kenya'dan Regina Mutiru Mwendwa, çatışma sonrası iyileşmede ruh sağlığı ve psikososyal desteğin güvenlik kadar önemli olduğunu söyledi. Madagaskar'dan Raveloson Rovahanitra Ida ise kadınların karar mekanizmalarının dışında bırakıldığı toplumlarda kalıcı barışın mümkün olmayacağını ifade etti.

AVRUPA'DAN EĞİTİM VE DAYANIŞMA VURGUSU

Çekya ve Moldova'dan katılan konuşmacılar ise eğitimin, kadın girişimciliğinin, sosyal kapsayıcılığın ve toplumsal aidiyet duygusunun barışın temel taşları olduğunu dile getirdi. Forum sonunda tüm katılımcılar, savaşın sıradanlaştırılmasına karşı ortak duruş sergileyerek, kadınların liderliğinde kültür, sanat, eğitim ve uluslararası iş birliğiyle inşa edilecek barışın dünyanın geleceği açısından hayati önem taşıdığı konusunda görüş birliğine vardı.

Uluslararası Kadın Barış Grubu (IWPG) ise kadın liderliği, barış eğitimi, uluslararası iş birliği ve ortak projeler aracılığıyla dünyanın farklı ülkelerinde barış kültürünü yaymaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.