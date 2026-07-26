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Öte yandan Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da yedek Grup Başkan Vekili olarak belirlendi.

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Üçüncü turda yapılan oylama sonucunda Faik Öztrak, CHP TBMM Grup Başkanı seçildi. Grup Başkan Vekilliği görevlerine İzmir Milletvekilleri Rahmi Aşkın Türeli ile Sevda Erdan Kılıç getirildi.

Grup Başkanlığı için Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol yarıştı. İlk iki tur oylamada adaylardan hiçbiri seçilmek için gerekli salt çoğunluğu sağlayamadı. Sürecin ardından Gürsel Erol'un adaylıktan çekilmesiyle üçüncü tur oylamaya geçildi.

CHP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda TBMM Grup yönetimini belirlemek üzere seçim yapıldı.

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