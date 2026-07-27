ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ABD ordusunun mühimmat kapasitesine ilişkin gündeme gelen iddialara yanıt verdi. Trump, İran'a yönelik geniş çaplı saldırı planlarının, önleyici füze stoklarının azalabileceği yönündeki uyarılar nedeniyle ertelendiği öne sürülen haberleri kabul etmedi.

ABD'nin askeri envanterinin güçlü olduğunu vurgulayan Trump, ülkesinin mühimmat konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirtti.

Trump açıklamasında, "Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın değerlendirmesi, son dönemde ABD'nin savunma kapasitesi ve Orta Doğu'daki olası askeri adımlara ilişkin uluslararası kamuoyunda gündeme gelen tartışmaların ardından geldi. Açıklama, Washington yönetiminin askeri hazırlık seviyesine ilişkin mesajı olarak yorumlandı.