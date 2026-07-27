Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında hem karşılaşmayı hem de yeşil-beyazlı kulübün yeniden yapılanma sürecini değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Bursaspor’un taraftarına, yönetimine ve teknik ekibine övgü dolu sözler söyledi.

Arda Turan: “Bursaspor gerçek bir futbol takımı”

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ile Başkan Enes Çelik’i tebrik eden Turan, kulübün kısa sürede oluşturduğu organizasyona dikkat çekti.

"Bursaspor karşısında sistemi olan gerçek bir futbol takımı gördüm" diyen Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Hoca'yı geçen sezonki başarısından dolayı tebrik ediyorum. Takım oluşturmak ve bir oyun felsefesi oturtmak kolay değil. Ülkemizde sabırsız bir futbol ortamı var. Bu yüzden kendisine desteğimi özellikle ifade etmek istiyorum."

“Hazırlık maçında 40 bin kişiye oynamak inanılmaz”

Bursa'daki atmosferden etkilendiğini belirten Arda Turan, hazırlık karşılaşmasını yaklaşık 40 bin taraftarın izlemesinin unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.

"Barcelona'da böyle atmosferler yaşamıştım. Oyuncularıma buranın Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir atmosfer olacağını söyledim. Şampiyonlar Ligi'nde bile böylesini az görürler. Göztepe, Bursaspor ve Eskişehir gibi taraftarlara Türk futbolunun ihtiyacı var."

Filenin Sultanları'nı da unutmadı

Konuşmasında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi şampiyonluğuna da değinen Turan, sporcuları tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kadın voleybol milli takımımız hepimize ilham kaynağı oluyor. Bir kez daha ülkemize büyük gurur yaşattılar. Tüm kalbimle tebrik ediyorum."

"Oyuncularımın aileleriyle vakit geçirmesini istedim"

Shakhtar Donetsk'in sezon planlamasına da değinen genç teknik adam, Ukrayna'daki savaş nedeniyle futbolcularına ekstra izin verdiklerini söyledi.

"Oyuncularımın aileleriyle biraz daha vakit geçirmesini istedim. Psikolojik olarak daha hazır gelmeleri bizim için önemliydi. Kampımıza bilinçli olarak geç başladık çünkü Şampiyonlar Ligi'ne en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz."

Şampiyonlar Ligi maçları için Bursa sinyali

Shakhtar Donetsk'in Avrupa maçlarını nerede oynayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Turan, UEFA prosedürleri nedeniyle en güçlü ihtimalin Londra olduğunu ancak gönlünün Türkiye'den yana olduğunu söyledi.

"Bana kalsa Bursa'da, Göztepe'de ya da Eskişehir'de oynamayı çok isterdim. Taraftar desteğini hissetmek bizim için çok önemli."

“Bu seyirciye bir şampiyonluk az”

Bursaspor'un yeniden ayağa kalkma sürecini değerlendiren Arda Turan, yıllar önce yaptığı bir açıklamayı hatırlatarak taraftarın kulübe olan bağlılığına dikkat çekti.

"2018 yılında da söylemiştim; bu seyirciye bir şampiyonluk az. Bursaspor'u hiçbir zaman yalnız bırakmayan muhteşem bir taraftarı var. Şehir kenetlenmiş durumda. Başkanın birleştirici bir yapısı var, teknik ekibin bir fikri ve oyun anlayışı var. Belki bu sezon hedef gerçekleşmeyebilir ama Bursaspor her zaman büyük kalacak. Önemli olan organizasyon olarak güçlü kalabilmek."

“Oyuncularımın bu atmosferi yaşamasını istedim”

Hazırlık maçının kendileri açısından önemli bir test olduğunu belirten Turan, futbolcularının böyle bir taraftar atmosferini deneyimlemesini özellikle istediğini ifade etti.

"Bugün sonuçtan çok oyuncularımın bu atmosferi yaşamasını istedim. Fiziksel durumlarını görmek, baskı altında nasıl tepki verdiklerini izlemek bizim için çok değerliydi. Seyircinin oluşturduğu ortam sayesinde çok faydalı bir hazırlık maçı oynadık."