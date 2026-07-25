Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bursa'da ilk olarak Keles Belediyesi'ni ziyaret etti. Daha sonra Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu tarafından Keles ilçesinde düzenlenen Büyük Erzurum Yayla Şenliği'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Programa Bakan Tekin'in yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve çok sayıda davetli katıldı.

"Hemşeri dernekleri toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor"

Etkinlikte konuşan Bakan Tekin, hemşeri derneklerinin toplumun birlik ve beraberliğine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "İçinde yaşadığımız toplumda değerleri açısından adeta çimento görevi üstlenen sivil toplum kuruluşlarımız var. Bunların en güçlü ve en dinamik örneklerinden biri de hemşeri dernekleridir" dedi.

Tekin, Erzurum'dan programa katılanlara selam getirdiğini ifade ederek, farklı görüş ve meslek gruplarını aynı çatı altında buluşturmanın kolay olmadığını, bu nedenle hemşeri derneklerinin yürüttüğü faaliyetlerin ayrı bir önem taşıdığını dile getirdi.

Gelecek yıl için destek sözü verdi

Şenliğin başarılı bir organizasyon olduğunu vurgulayan Tekin, gelecek yıl düzenlenecek etkinliğe bireysel olarak da destek vermek istediğini belirterek, daha kapsamlı ve güçlü bir organizasyon gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.

Programın sonunda Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu tarafından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e günün anısına tablo hediye edildi.