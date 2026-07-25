Kaza, önceki akşam Silopi ilçesi Görümlü yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve aracın plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Gülsüm Üsgüdar (43), Tuğba Kervan, A.G., M.K. ve E.Ü. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Gülsüm Üsgüdar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenazeler Niğde'ye gönderildi

Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan Tuğba Kervan da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kervan'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Gülsüm Üsgüdar ile Tuğba Kervan'ın cenazelerinin, toprağa verilmek üzere memleketleri Niğde'nin Dündarlı beldesine gönderildiği öğrenildi.

Üç yaralının tedavisi sürüyor

Kazada yaralanan A.G., M.K. ve E.Ü.'nün hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor.