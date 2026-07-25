Olay, Şişli'ye bağlı Halaskargazi Mahallesi Kuyumcu İrfan Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce yıkımı gerçekleştirilen bir binanın bitişiğinde bulunan 6 katlı yapının 3'üncü katındaki duvar, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, belediye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı belirlenirken, duvarın çöktüğü dairede maddi hasar meydana geldi. Zabıta ekipleri olayla ilgili tutanak hazırladı.

97 yaşındaki ev sahibi yazlıkta olduğu için faciadan dönüldü

Yetkililer, duvarın çöktüğü dairede normalde 97 yaşındaki bir kadının tek başına yaşadığını, ancak olay sırasında yazlıkta bulunduğunu belirtti. Bu sayede olası bir facianın önüne geçildiği öğrenildi.

"Deprem oluyor sandık"

Yan binadaki bir iş yerinde çalışan Ceylan Ceylan, büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, ilk anda deprem olduğunu düşündüklerini söyledi.

Ceylan, "Bir anda çok şiddetli bir ses geldi. Hepimiz deprem oluyor sanıp dışarı koştuk. Sonradan yan binadaki balkonun ve duvarın çöktüğünü öğrendik. Demir parçaları bizim bulunduğumuz bölüme de zarar verdi. Çok korktuk. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. O dairede yaşayan 97 yaşındaki teyzenin yazlıkta olması büyük şans oldu" dedi.

Mahalle sakinleri ise daha önce gerçekleştirilen yıkım çalışmalarının ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını öne sürerek, yaşanan hasarın aylardır giderilmediğini ve mağduriyetlerinin sürdüğünü ifade etti. Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

hepsi 'deprem oldu' diye aşağıya indi. Yıkıldı ve sorumsuzca dediler ki 'Yıktıktan sonra biz küçücük bir size zararımız da burayı yaptıracağız'. Ama yıktıktan sonra 3-4 aydır hiç kimse ortalıkta yok, yıkan kişi. Ve birçok kişi şu anda mağdur' diye konuştu.