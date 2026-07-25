Çanakkale merkeze bağlı Işıklar köyünde yaşayan 36 yaşındaki Ali Kumcu'dan günlerdir haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

UMKE, AFAD ve AKUT ekiplerinin katılımıyla sürdürülen çalışmalarda, Kumcu'yu bulabilmek için çevredeki kırsal alanlar detaylı şekilde tarandı.

Cansız bedeni Göztepe mevkisinde bulundu

Arama faaliyetlerinin dördüncü gününde, Özbek ve Işıklar köyleri yakınındaki Göztepe mevkisinde Ali Kumcu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından Kumcu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma soruşturma başlattı

Olayın aydınlatılması için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, Ali Kumcu'nun ölüm nedeninin yapılacak otopsi ve yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacağı bildirildi.