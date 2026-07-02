Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Ayvacık'ta katıldığı düğün programının ardından dönüş yoluna çıkan müzisyen Güray Saygılı, kullandığı otomobilin kontrolden çıkması sonucu yaşamını yitirdi.

Bariyerlere çarpıp takla attı

Kaza, saat 02.30 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Bahçeli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayvacık'ta düzenlenen bir düğünde müzisyen olarak sahne alan 43 yaşındaki Güray Saygılı, programın ardından 17 RH 570 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden Saygılı'nın aracı önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından takla attı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Güray Saygılı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Saygılı'nın cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.