Ankara Valiliği, başkentte gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, zirve süresince trafik güvenliğinin sağlanması ve ulaşımın aksamaması amacıyla ağır tonajlı araçlara yönelik geçici trafik kısıtlaması uygulanacak.

Bu kapsamda, 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 16.00'dan başlayarak 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'a kadar yakıt tankerleri, beton mikserleri, çekiciler ile diğer ağır tonajlı araçların Ankara şehir içerisine girişine izin verilmeyecek.

Güvenlik ve trafik yoğunluğu hedefleniyor

Valilik, uygulamanın NATO Zirvesi dolayısıyla alınan güvenlik tedbirleri kapsamında hayata geçirileceğini belirterek, söz konusu tarihler arasında ağır tonajlı araç sürücülerinin seyahat planlarını bu doğrultuda yapmaları gerektiğini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşların ve sürücülerin olası mağduriyet yaşamamaları için duyuruları takip etmeleri ve alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.