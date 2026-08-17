Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala okul servis ücretleri yeniden gündemde. Birçok şehirde servis tarifelerine yüzde 20 ile 35 arasında zam yapılırken, velilerin ödeyeceği ücretler de belli olmaya başladı.

Zamların yanı sıra veliler, bazı bölgelerde belirlenen resmi tarifenin üzerinde ücret talep edilmesi, peşin ödeme istenmesi ve tek bir servis firmasına yönlendirilme gibi uygulamalardan da şikâyetçi.

Şehir şehir yeni servis ücretleri

Ankara: Yüzde 25 zam yapıldı. 0-3 kilometre arası sezonluk ücret 27 bin 332 TL olarak belirlendi.

Yüzde 25 zam yapıldı. 0-3 kilometre arası sezonluk ücret olarak belirlendi. Kahramanmaraş: Yüzde 35 zam yapıldı. 0-3 kilometre arası aylık ücret 3 bin TL oldu.

Yüzde 35 zam yapıldı. 0-3 kilometre arası aylık ücret oldu. Diyarbakır: 0-3 kilometre arası aylık servis ücreti 2 bin 200 TL olarak belirlendi.

0-3 kilometre arası aylık servis ücreti olarak belirlendi. Kocaeli: Yüzde 35 zam yapıldı. 0-1 kilometre arası aylık ücret, KDV dahil 3 bin 388 TL oldu.

Yüzde 35 zam yapıldı. 0-1 kilometre arası aylık ücret, KDV dahil oldu. İstanbul: 2026-2027 eğitim-öğretim yılı okul servis tarifesi henüz kesinleşmedi.

Yeni eğitim yılı yaklaşırken servis ücretlerindeki artış, özellikle çocuklarını servisle okula gönderen velilerin bütçesinde önemli bir yük oluştururken, tarifelerin dışında talep edilen ek ücretler de tartışma konusu olmaya devam ediyor.