Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Çanakkale Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin simge yapılarından biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü, ay yıldızlı Türk bayrağıyla donatıldı.

Çanakkale Valiliği'nden Açıklama

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğin, milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında; 15 Temmuz'un 10. yılında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Çanakkale Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nde şanlı bayrağımız dalgalandı. Çanakkale Boğazı'nın üzerinde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız; bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin ve milletimizin sarsılmaz iradesinin simgesi olarak gururla yükseldi. İrade bizim, zafer bizim."

15 Temmuz'un 10. Yılında Anlamlı Etkinlik

Türkiye genelinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde dalgalanan Türk bayrağı, milli iradenin, bağımsızlığın ve birlik beraberlik ruhunun simgesi olarak dikkat çekti.