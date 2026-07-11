Trabzon, bu yıl ilk kez liselerarası uluslararası robotik yarışması First Robotics Competition (FRC)'ye ev sahipliği yaptı. Trabzonspor organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 400 lise öğrencisi, tasarladıkları robotlarla kıyasıya mücadele etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona Trabzon'un yanı sıra İstanbul ve Ankara'dan toplam 20 takım katıldı.

Yıl boyunca hazırlık yapan öğrenciler, geliştirdikleri robotları belirlenen oyun kuralları kapsamında yarıştırırken hem mühendislik becerilerini hem de takım çalışmasını sergileme fırsatı buldu.

Amaç, gençleri bilim ve teknolojiye yönlendirmek

Trabzon Merkez Fen Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Semra Büşra Bektaş, yarışmanın gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye'de 2015 yılından bu yana düzenlenen First Robotics Competition'ın bu yıl ilk kez Trabzon'da gerçekleştirildiğini belirten Bektaş, organizasyonda İstanbul ve Ankara'dan gelen 21 takımın yer aldığını ifade etti.

Yarışmada robotların sahadaki sarı topları sepetlere atarak puan toplamaya çalıştığını anlatan Bektaş, öğrencilerin yalnızca robot geliştirmediğini, aynı zamanda mühendislik, takım çalışması, finans yönetimi ve proje üretme konularında da önemli deneyimler kazandığını söyledi.

Bektaş, başarılı takımların uluslararası organizasyonlara katılma ve Amerika'da düzenlenen şampiyonalarda yarışma fırsatı elde edebildiğini de sözlerine ekledi.

"Yarışma bana yurt dışında eğitim kapısı açtı"

İstanbul Şişli Anadolu Lisesi öğrencisi Sahra Nur Büyük, yarışmalar sayesinde önemli deneyimler kazandığını belirterek, Hong Kong'daki bir liseden burslu kabul aldığını ve Amerika'da üniversite eğitimi alma fırsatı yakaladığını söyledi.

Robotik yarışmaların teknik bilgi kadar iletişim becerilerini de geliştirdiğini ifade eden Büyük, sınırlı bütçelerine rağmen başarılı bir robot geliştirdiklerini dile getirdi.

"Bilim ve teknolojiyi daha fazla öğrenciye ulaştırıyoruz"

Öğrencilerden Feride Nihal Alan ise yarışmaların yalnızca robot yapmaktan ibaret olmadığını belirterek, farklı şehirlerden öğrencilerle tanışma ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirme imkanı bulduklarını söyledi.

Alan, ekip olarak anaokulu, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bilim ve teknoloji farkındalığı çalışmaları yürüttüklerini, bugüne kadar 4 bin 500'den fazla öğrenciye ulaştıklarını ve projelerini Belçika'da da tanıtma fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

Uluslararası robotik organizasyonu First Robotics Competition, gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına ilgisini artırmayı, takım çalışmasını güçlendirmeyi ve uluslararası iş birliğini desteklemeyi amaçlıyor.