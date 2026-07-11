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Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Sadık Aras İ. (8) ile Satı İ. (80) , doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Sadık İ.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsü Adem S. , olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Sadık Aras İ. (8), Satı İ. (80) ve Sadık İ. (75) yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde Çankırı-Kızılırmak kara yolu Tepealagöz köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem S. (41) yönetimindeki 18 DN 639 plakalı otomobil , yol kenarında park halinde bulunan traktöre çarptı.

Çankırı'da park halindeki traktöre çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

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