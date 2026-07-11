International Peace Prize ödüllü, Nobel Barış Ödülü adayı ve barış aktivisti yazar Akif Manaf, Türkiye'deki Yemenliler Derneği tarafından "Yemen-Türkiye Dostluk ve Barış Ödülü" ile onurlandırıldı.

Ödül, Türkiye'deki Yemenliler Derneği Başkanı Dr. Vahid Alfurais tarafından takdim edildi. Alfurais, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'deki Yemenliler Derneği adına, küresel barışa sunduğu değerli katkılar nedeniyle Sayın Akif Manaf'a Yemen-Türkiye Dostluk ve Barış Ödülü'nü takdim etmekten onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödülü aldıktan sonra konuşan Akif Manaf ise barışın temelinin dostluk ve dayanışma olduğunu vurgulayarak, "Gerçek barış süreci, halklar arası dayanışma, dostluk ve kardeşlik duygularının geliştirilmesine dayanmaktadır. Yeryüzünde herkesin önceliği barış olursa ve herkes çevresiyle barış yaparsa barış bozulmaz." dedi.

Manaf, daha önce Fransa merkezli International Peace Prize ve İsveç'ten Global Peace Prize'ın yanı sıra Türkiye'de barış, insan hakları ve toplumsal dayanışma alanlarında verilen çok sayıda ödüle de layık görülmüştü.

Yaklaşık 20 dilde yayımlanan "Barış Psikolojisi" kitabıyla tanınan Manaf'ın, "Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi", "Barış Sanatı Programı" ve "Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü" gibi uluslararası barış projelerini yürüttüğü belirtildi. Manaf'ın önümüzdeki dönemde de farklı ülkelerde barış temalı etkinlik ve söyleşilerine devam edeceği ifade edildi.