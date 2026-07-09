Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm vatandaşları festivale davet etti. Ceylan, festivalin 10 Temmuz'da ilçe merkezi ve Kamil Bostan Parkı'nda düzenlenecek toplu sünnet şöleni, mevlid programı, konserler, mehteran takımı ve kukla gösterisiyle başlayacağını belirtti.

Festivalin ikinci günü olan 11 Temmuz'da Çamlıdere Yaylası'nda geleneksel Sinsin Ateşi'nin yakılacağını ifade eden Ceylan, sürpriz konserlerle etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

12 Temmuz'da ise Aluçdağı Milli Parkı'nda gerçekleştirilecek yağlı güreşlerde başpehlivanların er meydanına çıkacağını belirten Ceylan, seymen ekibi gösterisinin yanı sıra sanatçılar Sevcan Orhan ve Samet Burak Ay'ın konser vereceğini duyurdu.

Başkan Adem Ceylan, paylaşımında tüm Çamlıderelileri, güreş tutkunlarını ve misafirleri ilçenin en büyük organizasyonlarından biri olan festivale davet etti.