Olay, dün akşam saatlerinde Silopi ilçesindeki İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek sopa ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga kameraya yansıdı

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan kavga, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde iki grubun birbirine sopa ve yumruklarla saldırdığı, yaşanan arbede sırasında çevrede kısa süreli panik oluştuğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.