ABD Başkanı Donald Trump, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Türkiye'den ABD'ye dönüş yolunda Air Force One uçağında gazetecilere açıklamada bulundu. Trump, ABD'nin İran'a yönelik son askeri operasyonlarını, NATO Ankara Zirvesi'ni ve ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili Trump, 'Onlar bize her vurduğunda biz 20 katıyla karşılık vereceğimizi söyledim ve dün gece bunu yaptık. İran da bazı adımlar attı fakat bunlar ABD saldırılarına karşılık niteliğindeydi. Askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı. Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar. Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki. Sadece buna değer olup olmadıklarını bilmiyorum. Yapılacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu. İran konusu 'bir savaş değil, İran'ın nükleer silahlardan arındırılması meselesi'. Bence herkes bundan memnun olmalı' ifadelerini kullandı.

TRUMP: ERDOĞAN HARİKAYDI

Trump, NATO Ankara Zirvesi'nin son derece verimli geçtiğini aktardı. İki çok iyi gün geçirdiğini vurgulayan Trump, 'Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Çok iyi bir ortak oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı' diye konuştu.

Zirve kapsamında görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında da değerlendirmede bulunan Trump, Şara'nın ülkesini birleştirme konusunda başarılı olduğunu kaydederek, 'Harika bir iş çıkardı. Suriye'yi birleştirdi' açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de 'çok iyi bir görüşme' gerçekleştirdiğini bildirdi.

'NATO ANKARA ZİRVESİ'NDE BİRLİK VE BERABERLİK VARDI'

Zirvede Avrupa müttefiklerinin savunma harcamaları konusunda önemli adımlar attığının altını çizen Trump, 'Büyük bir birlik ve beraberlik vardı. NATO gerçekten uzun bir yol katetti. ABD yıllardır ittifak içinde adil olmayan bir mali yük üstlendi, Avrupa ülkeleri daha fazla savunma harcaması yapma yönünde taviz verdi. Bugünkü toplantı birçok meseleyi çözdü. İnsanlar ABD'ye uzun zamandır adil davranılmadığını anladı' dedi.