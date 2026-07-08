Avrupa Birliği, trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Buna göre, AB ülkelerinde tescil edilecek tüm yeni otomobillerde sürücünün yüzünü takip eden kamera sistemi bulunması zorunlu olacak.

Araç içine yerleştirilecek kamera sistemi; sürücünün bakış yönünü, baş hareketlerini ve dikkat seviyesini gerçek zamanlı olarak analiz edecek. Sistem, sürücünün gözünü uzun süre yoldan ayırması veya dikkatinin dağıldığını tespit etmesi halinde sesli ya da görsel uyarılarla sürücüyü ikaz edecek.

Yeni uygulamanın temel amacı, dikkatsizlik ve yorgunluk kaynaklı trafik kazalarını azaltmak. Sürücü izleme sistemlerinin, özellikle uzun yolculuklarda ve yoğun trafikte sürücünün dikkatini korumasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında bu teknoloji, Avrupa Birliği'nde tescil edilecek yeni araçların standart güvenlik donanımları arasında yer alacak. Otomotiv üreticileri de yeni modellerini bu zorunluluğa uygun şekilde geliştirecek.