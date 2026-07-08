ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik bir dizi saldırı başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, saldırıların Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere yönelik İran saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtildi.

CENTCOM, İran’ın uluslararası sularda görev yapan sivil mürettebatlı ticari gemileri hedef almasını “haksız, tehlikeli ve ateşkesin açık ihlali” olarak nitelendirdi.

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Bölgedeki tansiyon, Hürmüz Boğazı çevresinde ticari gemilerin hedef alınmasının ardından yeniden yükseldi. İngiltere merkezli deniz güvenliği birimleri de son saldırılarda üç tankerin vurulduğunu bildirdi.

ABD basınına yansıyan bilgilere göre, saldırıların İran hava savunma sistemleri, füze noktaları, insansız hava aracı tesisleri ve liman altyapısını hedef aldığı aktarıldı.

Muhabir: Haber Merkezi