Beşiktaş'ın resmi açıklamasına göre Alexander Nübel, akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Başarılı kaleciyi havalimanında Asbaşkan Murat Kılıç, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şafak Sağlam ve çok sayıda Beşiktaş taraftarı karşıladı.

Alman kalecinin sağlık kontrollerini tamamlamasının ardından siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı ifade ediliyor.

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Muhabir: Haber Merkezi