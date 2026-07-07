TFF'den yapılan açıklamada, "2 Temmuz 2026 Perşembe günü kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen prova ve bilgilendirme toplantısının ardından, kulüplerimizin görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak fikstür anahtarının nihai hali oluşturulmuştur" denildi.

TFF'den 2026-2027 Süper Lig fikstürü için önemli kısıtlar

Federasyonun açıkladığı fikstür kurallarına göre ikinci devre, ilk devrenin birebir tersi olacak şekilde planlandı. Hiçbir takım sezon boyunca aynı rakibi düzenli olarak takip etmeyecek.

İlk iki ve son üç haftada takımlar üst üste iç saha veya deplasman maçına çıkmayacak. Ayrıca hiçbir ekip, aynı devrede birden fazla kez art arda iç saha ya da deplasman karşılaşması oynamayacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynanacak maçlarda da denge gözetilecek. Takımların bu dört rakiple oynayacağı karşılaşmaların en fazla üçü aynı devrede iç sahada veya deplasmanda olacak. Ayrıca hiçbir takım söz konusu dört ekiple ardışık haftalarda karşılaşmayacak ve yedi haftalık periyotta bu takımlardan üçüyle maç yapmayacak.

Avrupa kupaları fikstürü de dikkate alındı

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerin dinlenme sürelerinin korunması amacıyla önemli bir düzenlemeye gidildi.

Buna göre Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar, 1, 2, 8, 18, 22, 25 ve 28'inci haftalarda birbirleriyle eşleşmeyecek. Böylece Avrupa maçları öncesi ve sonrası oluşabilecek dinlenme dengesizliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Derbiler hangi haftalarda oynanmayacak?

TFF, derbi karşılaşmaları için de yasaklı haftaları açıkladı. Buna göre derbiler;

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oynanmayacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbilerde her takım, rakiplerine karşı bir maçı iç sahada diğerini ise deplasmanda oynayacak.

Trabzonspor ise Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmalarda bir devrede en fazla iki kez iç sahada veya deplasmanda yer alabilecek.

İstanbul takımları için özel planlama

Fikstür planlamasında İstanbul'daki güvenlik ve organizasyon dengesi de gözetildi.

Buna göre;

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan aynı hafta en fazla iki takım sahasında oynayabilecek.

İstanbul ekipleri üst üste en fazla altı hafta İstanbul'da maç yapabilecek.

Aynı hafta İstanbul'da en fazla dört takım iç saha maçına çıkabilecek ve bu durumun en aza indirilmesi hedeflenecek.

Yasaklı haftaların nedeni açıklandı

TFF, yasaklı haftaların belirlenme gerekçelerini de paylaştı.

Milli maç haftaları öncesindeki dönemler ile Avrupa kupalarında ardışık karşılaşmaların bulunduğu haftalar, derbi organizasyonu açısından uygun görülmedi. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde salı günü, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise perşembe günü mücadele eden takımların dinlenme sürelerinin korunması amacıyla bazı haftalarda eşleşmeler engellendi.

Bu düzenlemelerle birlikte 2026-2027 Süper Lig fikstürünün hem sportif rekabeti hem de yayın, güvenlik ve organizasyon planlamasını dengeli şekilde oluşturması amaçlanıyor.