İstanbul Küçükçekmece, güne hareketli ve tehlikeli dakikalarla başladı. Edinilen bilgilere göre olay, Halkalı Merkez Mahallesi Çatal Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde devam eden bir inşaat projesinin temel kazı çalışmaları sırasında, bitişikte bulunan 5 katlı apartmanın merdiven yapısı büyük bir gürültüyle çöktü.

İtfaiye Merdiveniyle Kurtarma Operasyonu

Çökme nedeniyle apartman sakinleri dairelerinden çıkamayarak içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, zabıta ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan ve dışarı çıkması gereken vatandaşları yangın merdiveni yardımıyla pencerelerden ve balkonlardan tahliye etti. Bazı apartman sakinleri ise evlerinden çıkmak istemeyerek dairelerinde beklemeyi tercih etti. Ekipler, bina sakinlerinin güvenli çıkışını yeniden sağlamak amacıyla çöken alana geçici bir merdiven kurmak için hızla çalışma başlattı.

"2-3 Saattir Binaya Giriş Çıkış Yapamıyoruz"

Olay anını ve sonrasındaki çaresizliği anlatan apartman sakinlerinden Kağan İnanç, şu ifadeleri kullandı:

"Uyandığımda merdivenin çöktüğünü gördüm. Hemen ekipleri aradık, 2-3 saattir burada yoğun bir çalışma yapılıyor. Şu an binaya hiçbir şekilde giriş çıkış sağlayamıyoruz. Yetkililerden acil destek talep ediyoruz. İnşaat çalışması yüzünden bu hale geldi. İçeride hala bekleyen komşularımız var, acil işi olanları zaten itfaiye ekipleri çıkardı."

Tahliye çalışmaları sürerken bir mahalle sakininin balkondan sarkıttığı sepetle sokaktaki bir vatandaştan ekmek istemesi, yaşanan mağduriyetin boyutunu gözler önüne serdi.

Gazetecilere Çirkin Saldırı!

Olay yerinde incelemeler sürerken, haberi takip etmek ve yaşanan mağduriyeti ekrana taşımak isteyen basın mensupları çirkin bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. İnşaat firması çalışanları ve işçiler, kameraların görüntü almasını engellemeye çalışarak görevini yapan gazetecilere fiziki saldırıda bulundu. Polis ekipleri araya girerek gerginliği yatıştırmaya çalışırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.