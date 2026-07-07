ÇİN'de düzenlenen 2026 ISF Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden İstanbul Sancaktepe Okyanus Koleji öğrencilerinden oluşan Türkiye Kız Milli Takımı, başarılı performansını sürdürerek adını yarı finale yazdırdı.

Çeyrek final mücadelesinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşan milli sporcular, rakibini 2-0 mağlup ederek turnuvada son 4 takım arasına kaldı.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın ilk setinde üstün bir mücadele sergileyen ay-yıldızlı ekip, zorlu geçen seti 28-26 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de etkili oyununu sürdüren Türkiye, rakibini 25-23 mağlup ederek karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Türkiye Kız Milli Takımı, dünya şampiyonluğu yolunda önemli bir engeli daha aşarak yarı finale yükseldi.

Türkiye, turnuvada namağlup ilerliyor

İstanbul Sancaktepe Okyanus Koleji, turnuva boyunca gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. Türkiye temsilcisi daha önce oynadığı karşılaşmalarda Çin Macao, Danimarka, Gürcistan ve Belçika ekiplerini 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

Takımın hedefi ise turnuvada finale yükselerek dünya şampiyonluğuna ulaşmak.

Okyanus Kolejleri Sportif Direktörü İbrahim Cengiz, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Turnuvada oynadığı etkili voleybol ve aldığı başarılı sonuçlarla ülkemizi gururla temsil eden öğrencilerimizi yürekten kutluyor, yarı final mücadelesinde başarılar diliyoruz. 7 Temmuz Dünya Voleybol Günü'ne gelen bu zaferle büyük gurur yaşadık. Şimdi hedefimiz final ve dünya şampiyonluğu" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kız Milli Takımı, yarı finalde mücadele ederek şampiyonluk yolunda bir adım daha atmaya çalışacak.