Yılmaz Bilgiç, hazır ve paketli gıdalarda kullanılan koruyucu maddelerin raf ömrünü uzatmak için tercih edildiğini ancak kontrolsüz ve uzun süreli tüketimlerinin sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirtti.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Bilgiç, özellikle mide, bağırsak ve karaciğer sağlığının koruyucu madde içeren gıdalardan olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekti.

İshal, kabızlık ve karaciğer sorunlarına yol açabilir

Koruyucu maddelerin aşırı tüketiminin sindirim sistemi üzerinde çeşitli sorunlara neden olabileceğini ifade eden Bilgiç, "Uzun süre ve kontrolsüz tüketildiklerinde mide ve bağırsak sisteminde ishal, kabızlık ve farklı sindirim sistemi şikâyetleri görülebiliyor. Ayrıca bu maddeler karaciğer üzerinde toksik etki oluşturabiliyor." dedi.

Uzun süreli tüketim karaciğer hasarı riskini artırıyor

Prof. Dr. Bilgiç, bazı kişilerde koruyucu maddelerin karaciğer enzimlerinde yükselmeye neden olabileceğini, uzun süreli maruziyetin ise daha ciddi karaciğer hasarlarına kadar ilerleyebileceğini belirtti. Bu nedenle içeriği bilinmeyen veya güvenilir olmayan ürünlerden uzak durulmasının önem taşıdığını vurguladı.

Uzmandan taze gıda önerisi

Sağlıklı beslenme için ürün etiketlerinin mutlaka okunması gerektiğini ifade eden Bilgiç, sürekli tüketilecek ürünlerde güvenilir markaların tercih edilmesini önerdi. Hazır ve paketli gıdalar yerine günlük hazırlanan taze yemeklerin tüketilmesinin hem sindirim sistemi hem de genel sağlık açısından daha doğru bir tercih olduğunu söyledi.

Çocuklar koruyucu maddelere karşı daha hassas

Çocukların metabolizmasının koruyucu maddelere karşı daha duyarlı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bilgiç, paketli gıdaların çocukların beslenmesinde mümkün olduğunca sınırlandırılması gerektiğini ifade etti. Bilgiç, erken yaşta sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılmasının ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli rol oynadığını belirtti.