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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp süresince teknik ekibin fiziksel ve taktik çalışmalarına yoğunlaşacağı öğrenildi.

Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Aleattin Ekici, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Antony Musaba, Archie Brown, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Çağrı Balta, Çağrı Fedai, Diego Carlos, Dorgeles Nene, Emre Demir, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Kerem Aktürkoğlu, Levent Mercan, Marco Asensio, Matteo Guendouzi, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Oğuz Aydın, Omar Fayed, Rodrigo Becao, Sidiki Cherif, Yiğit Efe Demir ve Yiğit Fidan.

Sarı-lacivertlilerin 36 kişilik kamp kadrosunda tecrübeli isimlerin yanı sıra genç oyuncular da yer aldı. Kamp kadrosunda kalecilerden savunmaya, orta sahadan hücuma kadar geniş bir oyuncu grubu bulunuyor.

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