Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) kritik bir güvenlik paneline ev sahipliği yaptı. "Türkiye ve NATO: Küresel Öncelikler, Bölgesel Fırsatlar ve Sınamalar" başlığıyla gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumu, değişen küresel güvenlik dengeleri ve ittifakın geleceği kapsamlı şekilde ele alındı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Akademisyenleri, eski diplomatları, güvenlik uzmanlarını ve karar alıcıları buluşturan panelde verilen mesajlar, yaklaşan NATO Zirvesi öncesinde Ankara'nın güvenlik vizyonunu da ortaya koydu.

ARICAN: TÜRKİYE PASİF BİR ÜYE DEĞİL, GÜNDEM BELİRLEYEN AKTÖR

Panelin açılış konuşmasını yapan ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Türkiye'nin NATO'daki konumunun yalnızca üyelik süresiyle açıklanamayacağını belirterek, ülkenin jeopolitik konumu, diplomatik tecrübesi ve askerî kapasitesiyle ittifak açısından vazgeçilmez bir stratejik değer taşıdığını söyledi. Ankara'nın yalnızca Türkiye'nin başkenti değil, aynı zamanda diplomasi, güvenlik ve stratejik kararların merkezi olduğunu ifade eden Arıcan, yaklaşan NATO Zirvesi öncesinde böylesine kapsamlı bir panelin ASBÜ'de düzenlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Türkiye'nin Avrupa-Atlantik güvenliği ile Karadeniz, Kafkasya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz arasında köprü görevi üstlendiğini vurgulayan Arıcan, "Türkiye, NATO'nun gündeminden etkilenen bir ülke olduğu kadar, ittifakın gündemini şekillendirme kapasitesine sahip merkezi bir aktördür" ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİK ARTIK SADECE SINIRLARI KORUMAK DEĞİL"

Rektör Arıcan, günümüzde güvenlik kavramının klasik askerî tehditlerin çok ötesine geçtiğini belirterek; terörizm, düzensiz göç, siber saldırılar, dezenformasyon, enerji arz güvenliği, kritik altyapılar ve teknolojik rekabetin yeni güvenlik anlayışının temel başlıkları haline geldiğini söyledi. Üniversitelerin yalnızca eğitim veren kurumlar olmadığını belirten Arıcan, stratejik aklın gelişmesine katkı sunan merkezler olarak dış politika ve güvenlik alanında nitelikli tartışmalara öncülük etmeleri gerektiğini ifade etti.

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ: NATO'NUN GÜCÜ SADECE ASKERİ KAPASİTESİNDEN GELMİYOR

Programın onur konuğu olan Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ise konuşmasında uluslararası güvenlik mimarisinin köklü bir dönüşümden geçtiğine dikkat çekti. Artık güvenliğin yalnızca sınırların korunması anlamına gelmediğini söyleyen Kılıç; ekonomik dayanıklılık, enerji arz güvenliği, yapay zekâ, uzay teknolojileri, kritik altyapılar ve siber tehditlerin de güvenlik politikalarının ayrılmaz parçaları haline geldiğini belirtti.

"NATO'nun caydırıcılığı yalnızca askerî kapasitesiyle değil; siyasi birlikteliği, teknolojik üstünlüğü, krizlere karşı dayanıklılığı ve müttefikler arasındaki stratejik uyumuyla ölçülmektedir." diyen Kılıç, ittifakın değişen tehditlere karşı ortak hareket kabiliyetini korumasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

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