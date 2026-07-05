Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, 1831 yılında "Mızıka-i Hümayun" adıyla başlayan köklü geleneğinde yeni bir döneme imza attı. 2025 yılında ilk kez kadın öğrenci kabul eden yüksekokula dört kadın aday yerleşirken, öğrenciler hem askeri disiplin hem de profesyonel müzik eğitimi alarak görevlerine hazırlanıyor.

İki yıllık eğitim süresince öğrenciler temel askeri eğitimlerin yanı sıra enstrüman eğitimi, solfej, nota okuma, piyano, koro ve orkestra dersleri görüyor. Okulun eğitim programı, mezunların Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bando astsubayı olarak görev yapabilecek donanıma ulaşmasını hedefliyor.

Okula Birincilikle Yerleşti

Yüksekokulun ilk kadın öğrencilerinden Bilge Deniz, okula birinci olarak kabul edilmenin gururunu yaşadığını belirtti. Güzel Sanatlar Lisesi'nde Türk Sanat Müziği eğitimi aldıktan sonra Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda öğrenimine devam ettiğini anlatan Deniz, kadın öğrenci alımının başlamasıyla hayalini gerçekleştirme fırsatı yakaladığını söyledi.

Askerlik ile müziğin disiplin gerektiren iki farklı alan olduğunu ifade eden Deniz, aldığı eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun olmayı ve görevini en iyi şekilde yerine getirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Üç Farklı Eğitim Programı Uygulanıyor

Okulda üflemeli çalgılar, vurmalı çalgılar ile çalgı bakım ve onarım olmak üzere üç ayrı program bulunduğunu belirten Deniz, kendisinin trompet eğitimi aldığını söyledi. Çalgı bakım ve onarım programında ise enstrümanların üretimi ve bakımı üzerine uzmanlaşmış personel yetiştirildiğini ifade etti.

Deniz ayrıca, ilk yılın ardından başarılı öğrencilerin yetenek sınavıyla Hacettepe Üniversitesi'nde eğitimlerine devam ederek bando şefi olabilme fırsatı elde ettiğini, eğitim sürecinde müze gezileri ve çeşitli kültürel etkinliklerle sosyal gelişimlerinin de desteklendiğini anlattı.

"Kadınlar İsterse Başarır"

Müziğe küçük yaşlarda babasının desteğiyle keman çalarak başladığını anlatan Bilge Deniz, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'na kabul edilmenin kariyerindeki en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

Kadın adaylara seslenen Deniz, azim ve kararlılığın başarıyı getirdiğini vurgulayarak, "Biz dört kadın öğrenci olarak bu okulun ilk kadın öğrencileri olduk. Hiçbir zaman 'yapamam' diye düşünmedim. Bu yolu seçmek isteyen kadınlar da kendilerine güvensin ve hedeflerinden vazgeçmesin." dedi.