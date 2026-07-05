İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan Kurtuluş Sokak, tamamı kadınlar tarafından işletilen 12 iş yeriyle dikkat çekiyor. Kadın muhtarın öncülüğünde şekillenen sokak, kokoreççiden gözlemeciye, tavukçudan kafeye kadar uzanan işletmeleriyle hem ekonomik hem de sosyal dayanışmanın güçlü bir örneğini sunuyor.

Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde yer alan sokakta kadın esnaf, birlikte üretip birlikte yöneterek bölgeyi örnek gösterilen bir yaşam alanına dönüştürdü.

Kadın muhtarın öncülüğünde dönüşüm

18 yıldır mahalle muhtarlığı görevini sürdüren Elvan Boz, Kurtuluş Sokak’ın yıllar içinde atıl bir alandan canlı bir ticaret merkezine dönüştüğünü belirterek kadınların sürece aktif katılımının önemine dikkat çekti.

Boz, sokağın geçmişte tren yolu çevresinde atıl bir bölgede yer aldığını, belediye desteğiyle küçük dükkânların açılmasıyla birlikte dönüşüm sürecinin başladığını ifade etti. Kadın esnafın zamanla artmasıyla sokağın tamamen kadın girişimcilerden oluşan bir yapıya kavuştuğunu vurguladı.

Kadın muhtar, sokaktaki dayanışma kültürünü şu sözlerle anlattı:

Sabah saatlerinde esnafın birlikte kahvaltı yaptığını, gün içinde yoğun çalışmanın sürdüğünü, akşam ise hep birlikte çay ve sohbetle günü tamamladıklarını belirten Boz, “Birimizin başına bir iş gelse hepimiz yanındayız. Burada gerçekten bir aile ortamı var” dedi.

“Muhtarımız bizi teşvik etti”

Sokakta gözlemecilik yapan Zeliha Köse, 8 yıldır bölgede faaliyet gösterdiğini belirterek kadın muhtarın desteğinin süreci güçlendirdiğini söyledi.

Köse, “Muhtarımız bizi teşvik etti, zaman zaman dükkan tuttu, destek oldu. Biz de bir araya gelerek bu sokağı kalkındırdık” ifadelerini kullandı.

“Aramızda güçlü bir dayanışma var”

Kokoreç işletmecisi Abide Gül ise 5 yıldır sokakta esnaflık yaptığını belirterek kadınlar arasındaki dayanışmanın işletmelere de olumlu yansıdığını söyledi.

Gül, sokağın temizliği ve düzeninin esnaf tarafından ortak şekilde sağlandığını vurgulayarak, “Herkes dükkânının önüne çiçek koyuyor. Aileler özellikle bu ortamı tercih ediyor” dedi.

Yeni katılımlar devam ediyor

Pasta ve börek evi işletmecisi Filiz Kök ise kısa süre önce sokağa katıldığını belirterek, kadın esnafın oluşturduğu dayanışma ortamının kendisini de motive ettiğini ifade etti.

Kök, “Buradaki kadın esnafların arasına ben de katıldım. Günün büyük bölümünü birlikte geçiriyoruz” diye konuştu.

Kadın emeğiyle büyüyen sokak modeli

Ödemiş’te kadınların ortak üretim ve dayanışma modeliyle şekillenen Kurtuluş Sokak, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de sosyal yaşam açısından örnek bir model oluşturuyor. Kadın esnafın birlikte hareket ettiği sokak, ilçede “kadın dayanışmasının sembolü” olarak gösteriliyor.