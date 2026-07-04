Mutlak butlan kararıyla beraber istifaların yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP), bir istifa haberi daha geldi.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamayla, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

CHP'de kişisel hesaplar ve hukuksuzluğun olduğunu söyleyen Beker, milletvekilliği görevini bağımsız olarak sürdüreceğini kaydetti.

Mutlak butlan tepkisi

Adnan Beker, mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum, ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında, "Kamuoyuna Saygılarımla Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim." dedi.

Kamuoyuna Saygılarımla



Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim.



Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi… — Adnan Beker (@AdnanBekerr) July 4, 2026