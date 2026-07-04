Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleyen projelerine bir yenisini daha ekleyerek hayvancılıkla uğraşan üreticilere veterinerlik hizmeti desteği sundu. Türkiye'de örnek gösterilen uygulama kapsamında küçük ölçekli aile işletmelerinin veteriner hizmetlerine erişim maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje doğrultusunda, 1 ila 20 büyükbaş ya da 1 ila 200 küçükbaş hayvana sahip 2 bin 531 üretici destekten yararlandı. Üreticilerin Başkent Kart hesaplarına kişi başına 4 bin 950 lira olmak üzere toplam 12 milyon 528 bin 450 lira ödeme yapıldı.

Veteriner hizmetlerine erişim kolaylaştı

Proje kapsamında Ankara genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 101 veteriner kliniğiyle görüşmeler gerçekleştirilirken, 69 klinikle iş birliği protokolü imzalandı.

Sağlanan destek sayesinde yetiştiriciler; suni tohumlama, koruyucu aşılar, ilaç temini, hastalık tedavileri ve cerrahi müdahaleler gibi birçok veterinerlik hizmetinden ekonomik koşullarda yararlanabiliyor.

"Üreticilerimizin talepleri doğrultusunda hazırladık"

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, projenin sahadan gelen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirildiğini belirtti.

Üreticilerle yapılan ziyaretler, eğitim çalışmaları ve anketlerde veterinerlik hizmetlerinin maliyetinin en önemli sorunlardan biri olarak öne çıktığını ifade eden Uysal, bu nedenle ekonomik nedenlerle hizmete ulaşmakta zorlanan küçük aile işletmelerini desteklemek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Uysal, belediye olarak üreticilerin hayvan sağlığını koruyarak daha bilinçli ve verimli üretim yapmalarını hedeflediklerini belirterek kırsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

"Hayvan sağlığı ve verimlilik açısından önemli katkı"

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Nadide Yıldırım da uygulamanın sahada olumlu karşılık bulduğunu söyledi.

Yıldırım, proje sayesinde yetiştiricilerin veteriner hekimlere daha hızlı ulaşabildiğini belirterek, alınan geri bildirimlerin hem üreticiler hem de veteriner klinikleri açısından memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Hayvan sağlığının korunması, üretim verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi açısından projenin önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Üreticiler destekten memnun

Veterinerlik desteğinden yararlanan yetiştiriciler de uygulamanın hayvan sağlığı açısından önemli bir kolaylık sağladığını belirtti.

Destek sayesinde karma aşı, iç ve dış parazit uygulamaları ile çeşitli koruyucu sağlık hizmetlerini yaptırabildiklerini ifade eden üreticiler, özellikle artan veterinerlik maliyetleri karşısında sağlanan katkının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkentli yetiştiriciler, Türkiye'de örnek niteliği taşıyan uygulamanın devam etmesini istediklerini belirterek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.