Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlama faciaya yol açtı. Patlamanın ardından çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Borsa Meydanı'ndaki 6 katlı Adalet Apartmanı'nın en üst katındaki dairede yaşandı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından daire alevlere teslim oldu. Patlamanın etkisiyle dairede büyük hasar oluşurken, pencerenin bulunduğu ön cephe duvarının bir bölümü yıkıldı.

Patlama sesini duyan bina sakinleri ve çevrede yaşayan vatandaşlar panikle binaları tahliye ederken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede dairede bulunan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişiden durumu ağır olan bir kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken, 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Patlamanın doğal gazdan kaynaklandığı değerlendiriliyor

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, patlamanın ilk değerlendirmelere göre doğal gaz kaynaklı olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Binada toplam 89 kişinin yaşadığını belirten Erten, güvenlik amacıyla apartmanın geçici olarak tahliye edildiğini ve vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Patlamanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.