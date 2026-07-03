Olay, 1 Temmuz akşam saat 21.00 sıralarında Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede tatil yapan İngiltere vatandaşı bir erkek turist, henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen turist, eşini iterek yere düşürdü. Yaşananlara tanık olan restoran müşterileri ve çalışanlar büyük panik yaşadı.

Çocuklarını da darbetmeye çalıştı

Annelerini korumak için araya giren çocuklar da saldırgan turistin hedefi oldu. Çocuklarına da şiddet uygulamaya çalışan turiste, restoran çalışanları ve çevredeki müşteriler müdahale ederek olayın daha da büyümesini önledi.

Yaşanan arbede ise çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis müdahale etti, taraflar şikayetçi olmadı

İhbar üzerine restorana polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından İngiliz ailenin konakladıkları otele döndüğü bildirildi.

Yetkililer, olayla ilgili gerekli tutanakların düzenlendiğini belirtirken, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.