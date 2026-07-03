Kaza, Bartın'da Gezen Yaylası'nın Sarıkaya mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, yayladaki işlerini tamamladıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte Kumluca beldesine doğru yola çıkan 55 yaşındaki Ali Rıza Çetinarslan'ın kullandığı traktör, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kazayı gören arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cansız bedenine 7 saat sonra ulaşıldı

Ekipler, köylülerin de desteğiyle bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Zorlu arazi koşullarında sürdürülen çalışmalar sonucunda Ali Rıza Çetinarslan'ın cansız bedeni, kazanın meydana geldiği yolun yaklaşık 50 metre aşağısında, olaydan yaklaşık 7 saat sonra bulundu.

Ekipler tarafından sedyeyle bulunduğu noktadan çıkarılan Çetinarslan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Yetkililer, traktörün uçuruma yuvarlanmasına neden olan olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti. Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.