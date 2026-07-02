Mahkeme kararı ile tekrar CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu sözlerine Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde katledilen 35 kişi katliamında can verenleri anarak başladı ve kendisine gönderilen bir yazıyı okudu.

Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki hafta Ankara’da başlayacak olan NATO Zirvesiyle ilgili, CHP’nin görüşünü ve sorumluluğu anlatarak NATO üyesi ülke liderlerine çeşitli mesajlar iletti

Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi “Biz Türkiye’nin NATO içindeki yerini de, Avrupa ile ilişkilerini de, ABD ile müttefiklik hukukunu da, Rusya ve Çin ile kurulacak dengeli ilişkileri de Cumhuriyetin bağımsızlık çizgisi içinde ele alır ve sürdürürüz.

Ne Türkiye’yi yalnızlaştırırız ne de Cumhuriyetçi stratejik özerklik anlayışına gölge düşürürüz. Türkiye’yi ne maceraya sürükleriz ne de başkalarının planlarında pasif unsur hâline geliriz. Türkiye’yi kendi tarihine, kendi kurumlarına, kendi millet iradesine ve kendi üretim kapasitesine dayanan saygın bir bölgesel güç hâline getiririz.

Ankara Zirvesi’nde verilmesi gereken son mesaj ise şu olmalıdır: Türkiye masadadır. Ama Türkiye, masada kendisine yer açıldığı için değil; tarihsel hakkı, stratejik ağırlığı ve Cumhuriyetin bağımsızlık iradesiyle bu masadadır.

Türkiye’nin ABD ve NATO ile ittifak ilişkisi vardır. Ancak bu ittifak, bir ülkenin bütün stratejik tasarımlarına kayıtsız şartsız eklemlenmek değildir. İttifak; ortak akıl, ortak güvenlik, karşılıklı saygı ve eşit egemenlik temelinde yürür.

Çünkü şunu çok iyi biliyoruz: Bir müttefikin yanlış bölge politikalarına, rejim mühendisliklerine veya başka ülkelerin iç yapılarını parçalayacak projelerine destek vermek ittifak değildir. Bunun adı stratejik bağımlılık olur. “