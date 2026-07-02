Başkent Ankara'da termometrelerin yükselmesiyle birlikte günlük yaşam da sıcak havanın etkisi altına girdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; özellikle öğle saatlerinde yoğun yaya trafiğinin yaşandığı Kızılay Meydanı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) , vatandaşların nefes alabilmesi için dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde kurulan "Serinleme Noktaları", ücretsiz limonata ve soğuk su ikramıyla Başkentlilerin uğrak noktası haline geldi. Günün sıcak saatlerinde kısa bir mola vermek isteyen vatandaşlar, beyaz çadırların gölgesinde serinleme fırsatı yakalıyor.

SADECE İKRAM DEĞİL, SOSYAL DESTEK ALANI

Alana yerleştirilen beyaz çadırlar yalnızca içecek dağıtım noktası olarak değil, aynı zamanda vatandaşların dinlenebildiği gölgelik alanlar olarak da hizmet veriyor. ABB logolarıyla donatılan çadırların yanında konuşlandırılan mobil hizmet aracı ise ücretsiz Wi-Fi hizmetiyle dijital erişim ihtiyacını da karşılıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklu aileler, öğrenciler ve gün boyunca dışarıda çalışmak zorunda kalan vatandaşlar uygulamadan yoğun şekilde faydalanıyor.

GEÇEN YIL BAŞLADI, BU YAZ DA DEVAM EDİYOR

Büyük ilgi gören uygulama, geçen yıl elde edilen olumlu geri dönüşlerin ardından bu yaz da sürdürülüyor. Kızılay ve Ulus gibi yaya yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerde kurulan serinleme noktaları, gün boyunca yüzlerce kişiye ücretsiz hizmet veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaz boyunca farklı noktalarda benzer uygulamaların devam edeceğini belirterek, vatandaşların sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Serinleme noktalarından yararlanan vatandaşlar uygulamanın özellikle bunaltıcı sıcaklarda önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Bir bardak soğuk limonata ya da su almak için uğrayan birçok kişi, aynı zamanda gölgede dinlenme fırsatı buluyor. Meydanda oluşan görüntüler ise uygulamanın kısa sürede geniş kesimler tarafından benimsendiğini ortaya koyuyor.

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