Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bursa'da düzenlenen "Orman Yangınları Bilgilendirme Konferansı"nda yaptığı konuşmada, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu belirterek, muhtarların ve vatandaşların yangınların önlenmesinde kritik rol üstlendiğini söyledi.

Bursa'da 600 muhtara orman yangınları eğitimi

Bursa Valiliği ile Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen konferansa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan ve yaklaşık 600 muhtar katıldı.

Programda konuşan Bekir Karacabey, yaz mevsimiyle birlikte orman yangınları açısından kritik bir döneme girildiğini belirterek, geçen yıl Bursa'da yaşanan büyük yangınların hafızalardaki yerini koruduğunu söyledi.

"Yanan sadece ağaçlar değil"

Orman yangınlarının yalnızca ağaçları değil, tüm ekosistemi etkilediğini vurgulayan Karacabey, "Yangınlarda hayvanlar, bitki örtüsü ve toprağın altındaki mikroorganizmalar da zarar görüyor. Yanan bir orman ekosisteminin yeniden eski haline dönmesi en iyi ihtimalle 40 yıl, Türkiye ortalamasında ise yaklaşık 80 yıl sürüyor" dedi.

"Orman yangınlarının yüzde 94'ü insan eliyle çıkıyor"

Yangınlarla mücadelenin sadece söndürme çalışmalarıyla sınırlı olmadığını ifade eden Karacabey, asıl başarının yangınları önlemekten geçtiğini söyledi.

Uzun yılların verilerine göre orman yangınlarının yüzde 94'ünün insan kaynaklı olduğunu belirten Karacabey, bu yangınların yalnızca yüzde 8'inin kasıtlı çıkarıldığını, yüzde 88'inin ise ihmal ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini dile getirdi.

Karacabey, "Bundan bir şey olmaz düşüncesiyle yapılan küçük ihmaller, büyük felaketlere yol açıyor. Yangınları önlemek, söndürmekten çok daha önemli" ifadelerini kullandı.

Yangın sezonuna 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile hazırlık

Orman Genel Müdürlüğü'nün yangın sezonu hazırlıklarını da paylaşan Karacabey, hava ve kara filosunun önemli ölçüde güçlendirildiğini söyledi.

Karacabey, yangınlarla mücadelede 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracının (İHA) görev yapacağını belirterek, hava araçlarının tek seferde toplam 462 ton su bırakma kapasitesine ulaştığını açıkladı.

Ayrıca ülke genelinde 4 bin 852 yangın havuzunun oluşturulduğunu aktaran Karacabey, kara ekiplerinin de 1.953 arazöz, 2.766 ilk müdahale aracı, 878 iş makinesi ve 28 bin personelle yangın sezonuna hazır olduğunu ifade etti.

"Muhtarlarımız en önemli paydaşlarımız"

Yangınlarla mücadelede bölgeyi iyi tanıyan muhtarların ve vatandaşların desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Karacabey, yangın sırasında gösterilecek patikalar, su kaynakları ve arazi bilgileri gibi detayların ekiplerin çalışmalarına büyük katkı sağladığını söyledi.

Muhtarlara çağrıda bulunan Karacabey, vatandaşların özellikle anız yakmaması, tarla ve bahçe temizliği sonrası oluşan atıkları ateşe vermemesi ve çocuklar ile gençlerin yangına neden olabilecek davranışlardan uzak tutulması konusunda bilgilendirilmesini istedi.

Konferansın sonunda AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan ile Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan da muhtarlara orman yangınlarıyla mücadele ve alınması gereken tedbirler hakkında sunum yaptı.