8 yıldır aerobik jimnastik dalında milli takım sporcusu olan Murat Mert Erdiç, İspanya’da ülkemizi temsil edecek.

Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine göre; birçok kez uluslararası arası arenada yer alan ve çeşitli başarılar kazanan Meriç , bunların başında İtalya’da Dünya Şampiyonasında Dünya 6.’lığı, Japonya’da Dünya Kupasında Dünya 8.’liği, Azerbaycan’da Avrupa Şampiyonasında Avrupa 6.’lığı, Balkan Şampiyonlukları, Akdeniz Şampiyonlukları, sayısız Türkiye Şampiyonlukları kazandı.

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