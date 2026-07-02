"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisiyle kamuoyunda geniş yankı uyandıran komedyen Deniz Göktaş, yurt dışı tatilinden dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Göktaş, pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınırken, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "dini değerleri aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"Ölü Deniz" gösterisi gündem olmuştu

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelediği "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisiyle gündeme gelen Deniz Göktaş'ın performansı, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Gösterinin ardından Göktaş hakkında sosyal medyada farklı kesimlerden çok sayıda paylaşım yapılırken, bazı çevreler komedyenin yargılanması ve tutuklanması yönünde çağrılarda bulundu.

"Yurt dışına kaçtı" iddialarına yanıt vermişti

Deniz Göktaş, gözaltına alınmadan önce sosyal medyada gündeme gelen "yurt dışına kaçtı" iddialarına da açıklık getirmişti.

Yurt dışına tatil amacıyla çıktığını belirten Göktaş, hakkında ortaya atılan "kaçtı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin resmi sürecin devam ettiği öğrenildi.